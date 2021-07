Romulo: "Vlahovic impressionante, con Immobile e Lukaku è il miglior attaccante in Italia"

vedi letture

L'ex terzino della Juventus e della Nazionale, Romulo, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno degli attaccanti della Serie A: "Vlahovic è un attaccante fantastico, mi ha impressionato. Si è capito fin da subiro che sarebbe diventato un giocatore importante. Per me con Lukaku e Immobile, oggi, credo che sia uno dei migliori attaccanti in Italia. Il salto in una big sarebbe ottimo, con una squadra che punta a vincere, ma anche a Firenze può fare molto bene".