Ronaldo, il qui pro quo: la Polaris ha pubblicizzato Juve-Genoa col logo della Liga

La maglia a fine partita, gettata a terra o al raccattapalle che sia, ha fatto molto discutere. Ma Cristiano Ronaldo aveva già fatto parlare in Spagna, seppur in maniera indiretta, prima di Juventus-Genoa. Nello specifico, la Polaris Sports, l’agenzia che cura i diritti d’immagine della stella portoghese (e non solo: tra gli altri, anche di Georgina ma pure di James Rodriguez), ha pubblicizzato la sfida dello Stadium con il logo della Liga anziché quello della Serie A. Una svista, verosimilmente (tant’è che del post originale ora non v’è traccia), ma che ciò non di meno ha avuto ampio risalto in Spagna, anche perché non è mancato chi vi ha letto l’ennesimo segnale della nostalgia di CR7 nei confronti degli anni al Real Madrid.