Rosella Sensi su Burdisso alla Fiorentina: "Professionista serio. Con Pradè crescerà"

"Sono felice che Nicolas intraprenda questa nuova esperienza in serie A e voglio fargli un grandissimo in bocca al lupo". A dirlo quasi con un telegramma tra i mille impegni è l'ex presidente della Roma, Rosella Sensi, ai microfoni di FirenzeViola.it, che conosce bene Nicolas Burdisso, avendo portato nel 2009 l'allora difensore dell'Inter, alla Roma, con Daniele Pradè direttore sportivo. Prima in prestito e poi, l'anno dopo, a titolo definitivo dopo una trattativa estenuante tra i due club, in cui l'Inter cercava di strappare De Rossi oppure dare Burdisso alla Juve. La Sensi come promesso all'argentino lanciò e tenne pure De Rossi, due giocatori che sono state colonne della sua Roma, pur nel momento più difficile della presidenza Sensi che di lì a poco fu costretta a cedere la società. Burdisso comunque è sempre stato riconoscente alla dirigente romana e l'ha ringraziata a più riprese. E che dirigente sarà alla Fiorentina? La Sensi non ha dubbi: "Essendo una persona molto seria ed essendo stato un bravo professionista, sono sicura che vicino a Daniele Pradè crescerà e farà bene. Io sono tifosa della Roma, ben inteso, ma gli faccio davvero l'in bocca al lupo". D'altronde Burdisso negli ultimi mesi era stato accostato anche alla Roma come dirigente e di sicuro la Sensi-presidente avrebbe rilanciato anche stavolta per averlo nella Capitale.