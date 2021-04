Sampdoria, tutto il gruppo torna a disposizione di Ranieri. Unica eccezione per Torregrossa

Claudio Ranieri e staff hanno impostato l’allenamento mattutino della Sampdoria prevalentemente sullo scarico. Per iniziare lavoro di prevenzione individuale in palestra, seguito da una riunione video; quindi, sotto la pioggia del campo 2 del “Mugnaini”, attivazione, reattività ed esercitazioni tecniche finalizzate al tiro in porta. Tutti disponibili - conclude il report ufficiale del club - eccezion fatta per Ernesto Torregrossa. Domani, venerdì, è in agenda un’altra sessione in mattinata.