Sandro Sabatini: "Inter, incubo zero Tituli"

L'Inter perde 0-1 contro la Roma e si complica maledettamente la vita nella corsa Scudetto, dopo l'eliminazione in Coppa Italia di mercoledì. Sandro Sabatini ha commentato la sconfitta nerazzurra sul suo canale Youtube: "L'Inter ha scelto il modo più drammatico per perdere lo Scudetto, uno psicodramma. L'Inter recrimina per un presunto rigore che forse c'era su Bisseck, ma la Roma ha meritato di vincere nettamente. L'Inter ha avuto poche occasioni".

"All'Inter non resta che la Champions, lo Scudetto ormai è andato. Il Barcellona è la squadra più in forma d'Europa. Perché l'Inter è crollata in una settimana? Difficile elencare tutti i motivi, non ce n'è uno principale. Viene raccontato che la squadra è stanca ma con Bologna, Milan e Roma non c'erano tante partite di differenza. Lautaro ha giocato 45 partite, Lewandowski ne ha 48 ed è assente da un paio di partite per infortunio. Se quelli del Barcellona corrono e quelli dell'Inter non corrono più non si può giustificare con la stanchezza, dovrebbero essere stanchi tutti. Ma l'Inter sembra più stanca di tutti, a volte conta la testa e in una settimana è passata dal sogno Triplete all'incubo zero titoli".