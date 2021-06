tmw radio Agostini e Nista in coro: "L'Ancona merita di tornare tra i professionisti"

A parlare del ritorno dell'Ancona, che ripartirà al fianco del Matelica, sono stati a TMW Radio, durante Maracanà, due grandi ex come Massimo Agostini e Alessandro Nista.

"Al di là di ogni discorso tecnico, mi lega ad Ancona l'aspetto affettivo - ha raccontato l'ex portiere -. Si passa da una situazione deprimente per una città e tifoseria come quella di Ancona, a questa. Io arrivai nel '90 e nel '91 vincemmo il campionato di B, per me la tappa di Ancona è stata fondamentale. Avevamo un gruppo coeso e una grande tifoseria, creammo un'alchimia incredibile che ci portò a risultati straordinari. Vederla ritornare quantomeno in una categoria di professionisti fa bene al cuore. Ha frequentato categorie che non gli appartengono. Vederli tornare in Serie C fa molto piacere. Sarà bello rivedere quella maglia rossa e quello stemma. Si è tornati a parlare di settore giovanile, che è fondamentale per un club. La proprietà può ridare lustro a una città e una tifoserie che vuole tornare a grandi livelli".

"Fa piacere sentire che l'Ancona torni tra i professionisti, ma forse a qualcuno non piace perché non è l'Ancona calcio che ha ottenuto il risultato ma è stato acquistato il titolo sportivo da altri - ha detto invece l'ex bomber -. E' un percorso più agevolato ma l'Ancona non merita di stare tra i dilettanti ma almeno in Serie C o B, dove si è combattuto per tanti anni come è capitato a me. Non credo che tutti saranno contenti ma credo che il ritorno tra i professionisti deve dare uno stimolo in più per tornare grandi".