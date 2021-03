tmw radio Agroppi: "Barella fenomenale, Chiellini in Nazionale anche a cent'anni"

vedi letture

Aldo Agroppi, ex bandiera del Toro e della Nazionale, ha parlato nel pomeriggio di Tmw Radio in merito alle sfide degli azzurri: "L'Italia certi avversari deve saperli battere sempre. E' vero, molti sono giovani, ma in realtà tutti devono essere pronti quando chiamati in causa. Forse ci manca solo un centravanti di caratura mondiale. Immobile è forte in Italia, non in Nazionale, stesso discorso per Belotti. Per dare un giudizio definitivo a questa squadra occorre aspettare i grandi palcoscenici".

Probabilmente mancano le vittorie perché mancano anche i giocatori di livello mondiale

"Torno sempre infatti sulla questione attaccanti. Immobile e Belotti vanno bene in Italia, ma fuori hanno dimostrato di non essere all'altezza. La crescita dei nostri giovani viene rallentata dai tanti stranieri scarsi che abbiamo nel campionato. I ragazzi si perdono, hanno bisogno di giocare, mentre i presidente hanno sempre la necessità di avere professionisti pronti per la prima squadra".

Stasera che match di aspetti?

"Il divario è enorme, entreranno tutte forze fresche e giocatori di valore. Faranno bene proprio perché è gente di qualità. Guardate che centrocampo ha Mancini, giocatori fenomenali come Barella".

Lo chiameresti Chiellini?

"Sempre, se sta bene lo farei giocare fino a 100 anni. Merita moltissimo, è stato il miglior difensore al mondo. Ha una cattiveria incredibile".