L'ex arbitro Mauro Bergonzi al Maracanà Show di TMW Radio ha commentato i casi del giorno: "Il rigore in Fiorentina-Atalanta? Pochi replay ma il braccio che intercetta il pallone c'è ed è un rigore giusto. In quei casi lì il braccio va verso il pallone e intercetta il passaggio. E' stata una buona valutazione dell'arbitro". Sull'episodio del gol annullato a Caicedo in Verona-Lazio invece ha detto: "Non era semplice, l'arbitro era vicino, ha fatto proseguire il gioco. La sbracciata? Non si è accorto di nulla l'arbitro ed era un chiaro ed evidente errore. Ci può stare la chiamata del Var. La scelta è giusta".