De Paola: "Juve, uno spettacolo indecente a Udine. Pirlo non può rimanere"

Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio, durante il Maracanà Show, ha parlato della vittoria in extremis a Udine della Juventus: "Le vittorie coprono uno spettacolo indecente. Io spero che questa vittoria non porti acqua al mulino di Pirlo. E' stata inguardabile. Non credo che i giocatori scesi in campo siano così brocchi come hanno dimostrato oggi. Non credo che si siano così involuti. Sono l'ombra di se stessi. E' una Juventus carica di problemi, se non ci fosse stato Ronaldo la partita sarebbe finita con un altro ko. Pirlo non può essere l'allenatore della Juventus, non ci puoi costruire il tuo futuro. Anche dovesse arrivare la Champions, oggi c'è stata la sentenza sulla qualità del gioco di Pirlo. I giocatori sono in balìa di se stessi. Non è una squadra governata da qualcuno".