Di Chiara: "Fiorentina, dimissioni Prandelli? Non si è sentito tutelato dalla società"

L'ex calciatore Alberto Di Chiara a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha commentato le dimissioni di Cesare Prandelli dalla Fiorentina: "E' un fulmine a ciel sereno, anche se alcune dichiarazioni in cui diceva che si sentiva stanco erano state strane, un campanello d'allarme. Non è un problema di salute, come si vociferava, Prandelli è un tecnico navigato e abituato alle critiche, ma credo ci sia un problema di gestione. In una situazione del genere dove ancora si deve raggiungere la salvezza è complicato, credo sia una questione di rapporti interni, non si sente protetto. Ora c'è bisogna di resettare qualcosa all'interno della società. Cosa deve fare Commisso? Dopo l'entusiasmo iniziale dovuto al suo arrivo, si deve vedere che sono tre anni in cui si lotta per sopravvivere in Serie A. E la situazione ora è pesante. Deve cercare di essere un business-man ma anche di formare una squadra e un progetto tecnico chiaro, nel quale si devono coinvolgere l'allenatore, lo spogliatoio e i dirigenti".