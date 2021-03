tmw radio Di Gennaro: "Inter, se batte l'Atalanta mette una seria ipoteca sul campionato"

vedi letture

L'ex calciatore e commentatore tv Antonio Di Gennaro a TMW Radio, durante Maracanà, ha detto la sua sui temi del campionato.

Un pensiero sull'ultima giornata:

"Il Milan ha vinto una gara non semplice. Gli mancavano tanti giocatori e ha vinto un incontro importante, visto anche l'impegno dell'Inter di stasera. Se batte anche l'Atalanta, mette una seria ipoteca sul campionato. Juve che ha faticato 20' con la Lazio. Danilo davanti alla difesa non mi aveva convinto, poi però la partita si è messa sui binari giusti. La vittoria del Napoli, con un Insigne ritrovato, dà una chance importante. Bene anche la Roma, la Lazio ha deluso".

Juventus, la scelta iniziale di Danilo davanti alla difesa in fase di non possesso: che ne pensa?

"In passato lo ha fatto quel ruolo, ma sono rimasto sconcertato anche io, vista la prima mezz'ora di gioco. Poi ha cominciato a giocare. Ha fatto scelte coraggiose e rischiose, ma hanno pagato alla fine. L'assenza di Ronaldo ha pagato, ha giocato meglio così".

Che ne pensa della partita di Rabiot?

"Ha lo strappo, non lo avevo mai visto così. Dovrebbe essere sempre così. Anche al Psg ha fatto partite così ma non era costante".

Pirlo che prova a scimmiottare Guardiola?

"Non so, ma Guardiola viene da meccanismi collaudati da anni. Per la Juve c'era un'emergenza di fondo".