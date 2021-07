tmw radio Di Napoli: "Napoli, Spalletti l'uomo giusto. Spero che ADL accontenti Insigne"

L'ex calciatore Arturo Di Napoli a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato di Napoli e non solo.

Napoli, si presenta Spalletti. Un primo commento?

"Credo che sia l'uomo giusto per i giocatori che ha attualmente in rosa il Napoli. A Napoli si vive ancora Maradona, è emozionante giocare in quello stadio. Sono convinto che farà bene, è un tecnico preparato, con quei giocatori di qualità può fare bene".

Koulibaly, Fabian Ruiz e Insigne, quale non toccare?

"E' consapevole Spalletti dei problemi che incontrerà. Quando si finisce una stagione, non si può andare a puntare il dito contro qualcuno. La maggior parte dei problemi deriva dal mancato rispetto dei ruoli. Il caso Insigne può creare problemi, se non dovessero rinnovare sarebbe una brutta gatta da pelare. Credo che il Napoli debba pensare a qualcosa d'importante. Qualche sacrificio ADL deve farlo e ricompattare l'ambiente".

Per Insigne non è arrivato il momento di tentare un'altra avventura?

​​​​​​​"Per lui Napoli è qualcosa d'importante. Lui è stato sempre criticato ma ha sempre risposto sul campo. E' difficile spostarlo da lì ma anche difficile non accontentarlo. Un sacrificio va fatto, lo ha dimostrato negli anni l'attaccamento alla maglia e l'amore per il Napoli. Lasciare Napoli per lui sarebbe doloroso. Certo, l'età è quello che è, vincere qualcosa d'importante c'è, è vero. Spero che ADL lo accontenti. Se devono creare entusiasmo, devono partire da Insigne".

Sarri, Mourinho, Spalletti, Inzaghi: chi avrà il lavoro più difficile da fare?

"Credo che per Inzaghi ci sia il compito più duro. Conte ha fatto superare i propri limiti all'Inter e interrompendo il dominio ella Juve. L'Inter ha vinto lo Scudetto e ripetersi per Inzaghi è difficile. Arrivare secondo vuol dire già aver fatto peggio di Conte".