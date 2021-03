tmw radio Giordano: "Juve, Ronaldo deve rimanere. Atalanta, col Real serve la gara perfetta"

vedi letture

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Juventus e non solo.

Che scenario vede intorno a Ronaldo?

"E' vero che la Juve non ha vinto la Champions in questi tre anni ma non lo ha fatti neanche Messi. Ci può stare, ci sono dei cicli. Non è che se prendi il migliore al mondo devi per forza vincere o andare in finale. La Juventus è una buona squadra ma non è stata all'altezza per quei livelli. L'acquisto di Ronaldo è stato perfetto per i primi due anni, poi il Covid non ha permesso i ricavi che dovevano esserci. Comunque è fisiologico che dopo 9 campionati vinti ci sia una stagione transitoria prima di riprendere il ritmo".

Al posto di Ronaldo, a 36 anni, con la corte del Real, che farebbe?

"Lo vedo ancora integro e motivato, spero possa rimanere, è ancora un valore aggiunto per la Juventus e per il calcio italiano".

Che ne pensa di Vlahovic?

"E' un prospetto interessante, non lo vedo però pronto per una squadra di vertice europeo. Un altro anno a Firenze gli farebbe bene".

Un pensiero su Real-Atalanta:

"Che peccato non avere il pubblico per due sfide così. L'Atalanta ha tenuto botta anche 10 contro 11. Deve fare la partita perfetta e spero se la possa giocare fino alla fine. All'andata non poteva fare altro che limitare i danni vista l'inferiorità numerica. Stavolta deve fare ben altro, dovrà fare la partita. Ilicic? Può spaccare la partita nel finale".

Che partita dovrà fare Gasperini?

"Il Real ti lascia qualche occasione e devi essere bravo a sfruttarle. Se lo farà, può vincere la partita. Certo il Real recupera Ramos e Benzema, due leader, ma l'Atalanta ha dimostrato all'andata di saperci stare nella partita".