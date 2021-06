tmw radio Giordano: "Lazio, Sarri può fare bene. Curioso di vedere Belotti alla Roma"

Ospite in studio a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano. Ecco cosa ha detto:

Mourinho alla Roma, che ne pensa?

"Non è stato ottimo ma neanche un fallimento totale. Al Manchester è arrivato secondo e ha portato a casa un'Europa League, il Tottenham quando è andato via non ha fatto grandi cose. Credo sia una garanzia, è un grande allenatore ma per fare risultati serve una grande società e una grande squadra. La società Roma è sulla buona squadra, ora vanno messi a disposizione del tecnico i giocatori idonei. Non gli si può chiedere di vincere il campionato, ma di entrare tra le prime quattro".

Tra i nuovi tecnici in Serie A quale le dà più garanzie?

"Sono tutti allenatori molto motivati. Allegri, Sarri e Spalletti vengono da stagioni di stop, hanno tutti motivazioni, come anche Gattuso e Inzaghi. Ma scelgo Allegri. E' vero che manca da due anni ma conosce la storia della Juventus e dei calciatori".

Sembra molto vicino Belotti alla Roma:

"Sono curioso di vederlo. Negli ultimi anni è stato abbandonato nelle aree avversarie. E' ora di vederlo in una squadra dove possono rifornirlo di più".

Pronto a commentare la Nazionale a Euro 2020?

"Speriamo si risolvano i problemi fisici di Berardi e Pellegrini, che sono importanti nel gioco azzurro. Così come Verratti, perché lì in mezzo al campo è un problema".

Potrà tornare il vero Sarri alla Lazio?

"I concetti sono quelli, le caratteristiche dei calciatori poi magari ti portano a fare qualcosa di diverso. Insigne alla Lazio non c'è, così come Callejon. Giocherà in quel modo magari con accorgimenti diversi e con uomini diversi".