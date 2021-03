tmw radio Incocciati: "Inter, ormai è Scudetto. Napoli, vittoria meritata con il Milan"

L'ex calciatore e tecnico Giuseppe Incocciati al Maracanà Show di TMW Radio ha parlato del posticipo Milan-Napoli e non solo.

Un pensiero su Milan-Napoli:

"Il risultato è giusto, per quanto il Napoli abbia saputo esprimersi meglio. In settimana avevo detto che il Milan poteva soffrire la rapidità degli attaccanti del Napoli, ed è stata così. Politano e Insigne hanno fatto la differenza. Il primo tempo è stato a senso unico, ottime tempistiche, velocità, squadra corta".

Campionato finito?

"L'Inter con la vittoria di Torino si convincerà che ha lo scettro in mano. Credo che Conte sappia gestire da qui in avanti questo margine sulle altre. Questa squadra ha ormai meccanismi chiari e consolidati. Per me lo Scudetto ormai è dell'Inter. Per la Champions invece c'è un bel mischione. C'è il rientro del Napoli, la Juventus è lì, c'è la Roma, che ha perso anche per colpa delle forze fisiche impiegate in Europa".

Chi andrà in Champions?

"Il Milan da qui in avanti ha partite più semplici rispetto alle altre. Potrebbe sfruttare questa situazione, mentre il Napoli ha diverse sfide difficili, così come l'Atalanta. In tre-quattro giornate da ora si deciderà tutto. Può rischiare di stare fuori il Napoli, ma sulla carta per me rischia di meno il Milan".

La Roma ha ragione a lamentarsi del rinvio di Juve-Napoli?

"Tutte le decisioni devono essere prese sentendo le parti. Bisognerebbe riformare questo aspetto organizzativo e fare in modo che si arrivi a una decisione condivisa, nel rispetto di chi va in campo".