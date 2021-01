tmw radio R.Ferri: "Inter, con la Juve decisiva la personalità. Difesa da rivedere"

Per parlare di Inter-Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex difensore Riccardo Ferri.

Fragile difensivamente l'Inter. Come se lo spiega?

"A livello individuale non deve invidiare niente a nessuno, ma se non tiene un ritmo importante, a campo aperto può andare in difficoltà. Non è una questione di linea difensiva ma di atteggiamento. La difesa dell'Inter ha giocatori straordinari che è cresciuta tantissimo".

Juventus, parecchie critiche a Bonucci. Come se le spiega?

"E' un giocatore che, come visto con il Milan, dove gioca in una squadra non è coperto va in difficoltà. E' quello più carente nella difesa della Juve. A parte De Ligt, che è un vero marcatore, gli altri sono uguali. Quando viene aggredito alle spalle o nell'uno contro uno va in difficoltà".

Cosa ne pensa della sfida Danilo-Hakimi?

"L'importanza degli esterni è determinante. L'Inter ha lavorato per portare a casa giocatori che sono bravi dietro ma anche davanti. Sarà una sfida ad alta velocità. Sono dei ruoli che stanno giocando una fetta importante sulla qualità e lo sviluppo del gioco".

La difesa dell'Inter potrebbe rendere meglio a quattro?

"Tornare a quattro ne beneficerebbero sia Skriniar che De Vrij e Bastoni. Ma questa opzione si è vista solo a gara in corso. E' una squadra che ti aggredisce rallenterebbe gli inserimenti dei due quinti. Ma potrebbe essere un'opzione per il futuro. Skriniar mi è sempre piaciuto, ha avuto problemi post-Covid ma è tornato a ottimi livelli".

Saranno più determinanti le assenze della Juve o le fragilità dell'Inter?

"In questo derby d'Italia varrà molto la personalità e l'atteggiamento di squadra. L'Inter non deve andare sempre a 200 all'ora, a volte devi rallentare e devi imparare a gestire. Con la Juve non puoi permetterti di sbandare. Davanti l'Inter ha il potenziale di far male sempre. Ronaldo? Senza di lui la Juve riesce a fare ottime partite".

E sul derby della Capitale che dice?

"La Roma, ma occhio alla Lazio, perché non molla mai, sa quello che vuole e si identifica nel suo tecnico".