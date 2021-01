tmw radio Sconcerti: "Milan-Juve, decisivi i cambi. Inter, ancora problemi in difesa"

Il commento della giornata di campionato a TMW Radio, durante il Maracanà Show, è stato fatto dal direttore Mario Sconcerti.

La giornata dice che la Juventus è tornata:

"E' stata una partita molto interessante, non di grande qualità. La Juve è partita bene, ma poi è il Milan che ha pressato di più e forse questo l'ha consumato presto. La partita è stata decisa dalla qualità dei cambi. Il Milan aveva molti assenti, come la Juve, ma i bianconeri aveva dei validi sostituti. Ottima l'idea di Calabria a centrocampo, mi ricorda molto Gentile per la facilità con cui marca e si propone. La Juve è tornata in zona Champions ora. I due ko delle milanesi hanno riaperto la classifica, soprattutto per la Roma, che è stata quella che ha potuto guadagnare punti. E se lo merita. Sta giocando da tempo il miglior calcio d'Italia. Ma la Roma deve ancora battere una grande squadra e questo è un limite. Ma domenica ha la grande opportunità con l'Inter e poi con la Lazio. Lì si capirà se la Roma vale Milan, Inter e Juve".

Milan grande senso di squadra, nonostante le assenze:

"Che abbia fatto della compagnia il proprio valore si vede. Ha pagato il ritmo della partita molto forte. Ha quasi solo subito nella ripresa. Ma è solo la prima sconfitta, ora si ricomincia".

Ronaldo oscurato da Chiesa:

"Si è visto meno, ma è stato chiuso bene da Calabria e Dalot. In più c'erano i due centrali, che erano liberi. Non ha avuto la brillantezza di altre volte".

Ko pesante del Napoli:

"Mi ha sorpreso. Si sapeva che lo Spezia ti può mettere in difficoltà e che vale più della classifica che ha. Non mi aspettavo né il gioco scialbo del Napoli né la capacità dello Spezia di trovare anche il secondo gol. Il Napoli sta sbagliando la stagione, stanno mancando molto Mertens e Osimhen".

Sconfitta anche dell'Inter, che poteva approfittare dello scontro diretto tra Milan e Juve:

"E' la sesta sconfitta in 54 partite di Conte in campionato, quindi ci sta il ko. Ha costruito una decina di occasioni vere, ma quando non la metti dentro è difficile prendersela con la sfortuna. Ma sta prendendo di nuovo troppi gol. Lo slancio offensivo lo porta spesso davanti alla porta avversaria, ma ora il problema è tattico".