Al direttore Mario Sconcerti a TMW Radio, durante Maracanà, è toccato il commento della prossima giornata di campionato e non solo.

L'eventuale arrivo di Mandzukic al Milan come lo vede?

"Può essere un'aggiunta importante, anzi decisiva. Dobbiamo vedere come sta, non gioca da molto. Sarebbe un'alternativa a Ibrahimovic".

Milan ancora in emergenza, ma ci convive bene:

"Theo Hernandez e Calhanoglu sono importanti. Se il sabato non ti alleni, difficile che giochi la domenica. E' vero che oggi si fanno anche recuperi lampo, ma sarà dura vederli in campo".

Atalanta, Gasperini ieri si è arrabbiato per l'ennesima domanda su chi non gioca. Che ne pensa?

"Mi sembra che sia suscettibile il tecnico in questo periodo. Si fanno le domande che si pensa siano utili per l'intervista".

Lazio-Roma, ci sarà solo un romano in campo. E' un vantaggio o uno svantaggio?

"Trovo straordinario il percorso della Roma con i giocatori romani. Roma è un territorio della Roma, il vivaio romanista è sempre stato florido. Non so perché non escano romani forti nella Lazio. Forse la Roma ha un rapporto molto forte, quasi esclusivo, con i club partner".

Che derby sarà?

"E' una partita molto equilibrata e più adatta alla Lazio che alla Roma. La Lazio è l'avversario peggiore per la Roma. La Lazio ha bisogno di stimoli per tornare grande, è completa e non ha punti deboli. La Roma è eccessivamente bella o a volte scompare, la Lazio invece è una squadra completa".