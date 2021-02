tmw radio Stendardo: "Napoli, Gattuso vuole la finale ma la meriterebbe anche l'Atalanta"

A parlare di Serie A e non solo a Rotocalcio, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Guglielmo Stendardo.

Ora promuove le iniziative della Asd Primavera Roma, che promuove il gioco del calcio senza far dimenticare ai suoi tesserati lo studio:

"Il presidente ha voluto investire in un progetto sportivo ed educativo importante. E questo è importante. Vogliamo dare un esempio sportivo ed educativo. Vogliamo insegnare il rispetto delle regole, ma anche una sana alimentazione, tutti valori che serviranno ai ragazzi in ogni contesto".

Ha avuto a che fare anche con i genitori? E come è avvenuta la scelta del capitano?

"Ti rendi conto che non sei soltanto l'allenatore ma un punto di riferimento per le famiglie. E' giusto il dialogo con i genitori. Il capitano? Volevamo premiarlo con la fascia attraverso il raggiungimento di risultati positivi a scuola. Oltre ad avere leadership in campo, il capitano deve avere voti positivi a scuola".

Stasera Atalanta-Napoli, chi va in finale di Coppa Italia?

"Sarà una partita aperta, l'Atalanta all'andata poteva fare gol. Il Napoli cambiò modulo con una difesa a tre ma stasera torna a quattro, pur con delle assenze importanti. l'Atalanta sta facendo bene in campionato, anche se è sembrata disattenta in certe fasi .Quando è in perfette condizioni può fare la differenza contro chiunque. E' una partita aperta, il Napoli certo deve reagire al periodo no. Gattuso ha bisogno di risultati positivi e vuole andare in finale. Spero che Gasperini conquisti la finale, se lo meriterebbe. Sarebbe la ciliegina sulla torta dopo anni importanti".