tmw radio Stringara: "Inter, svolta con la Juve in coppa. Milan, posto Champions in bilico"

A dire la sua sui temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex calciatore e tecnico Paolo Stringara.

Juventus, a fine dello scorso campionato chi poteva prendere Agnelli per la panchina se non Pirlo?

"Per me la domanda è perché hanno mandato via Allegri e Sarri. Sarri è uno dei migliori tecnici in circolazione, non gli è stata data l'opportunità di avere giocatori adatti al suo gioco. Puoi mandare poi via un tecnico quando ancora non hai l'alternativa? Può succedere in un'altra squadra ma non alla Juventus".

Inter, striscia vincente che continua. Quando c'è stata la svolta?

"Conte ha capito qualcosa di più il ritorno in Coppa Italia contro la Juventus, dove ha messo in campo diversi elementi tecnici e di qualità insieme e l'equilibrio c'è stato lo stesso".

Corsa alla Champions, chi rischia di più?

"L'Atalanta piace tantissimo, sono contento per il Napoli e Gattuso. Senza polemiche interne poteva fare molto di più. Queste due le vedo in Champions, poi tra Juventus e Milan la sfida per il quarto posto".