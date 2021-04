tmw radio Stringara: "Inter vincente ma in Europa servirà essere più coraggiosi"

Ospiti: Mario Mattioli "Conte ha dato stabilità" - Daniele Garbo "Garbo: In Europa all'Inter serve un altro allenatore" - Paolo Stringara "In Italia più spazio ai giovani" - Claudio Onofri " Il Milan è a rischio zona Champions" - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli

L'ex calciatore Paolo Stringara a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato di Serie A e non solo.

Inter che continua la cavalcata Scudetto. Ma il futuro?

"Non lo so. A vederla non è che ti diverta. E' stato un patema col Verona. Da tifoso se mi avessero annullato il gol tolto al Verona sarei arrabbiato. Prendiamoci questa vittoria ma non mi piace quel modo di giocare a calcio. Però se vinci e riporti a casa lo Scudetto tutti a fare gli applausi. Così però fai fatica e ti rimane l'amaro in bocca per non aver visto un bel calcio".

Cosa serve per il prossimo anno?

"Per vincere in Europa servono altre cose, serve più coraggio. Io mi diverto a vedere squadre come il Dortmund che lanciano giovani di talento. In Italia però siamo ancora troppo ancorati ai risultati".

Juve, invece di Kulusevski poteva investire certe cifre per Haaland, quando ancora doveva esplodere:

"Col senno di poi tutto è possibile, ma capitano annate in cui si fa bene e altre in cui si fatica. Diamogli tempo a Kulusevski. Nelle grandi squadre devi essere subito pronto e con i giovani si sbaglia spesso".

Lotta Champions, chi la spunterà?

"E' un campionato molto strano. Faccio il tifo per Atalanta e Napoli, che sono due squadre ottime. Ad oggi rimarrebbe fuori il Milan, ma i pronostici ora sono molto difficili".