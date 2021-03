tmw radio Valentini: "Lazio-Torino, Lega Serie A doveva cambiare il protocollo per tempo"

A TMW Radio, durante Maracanà, l'ex dirigente Figc Antonello Valentini ha commentato così il caso Lazio-Torino: "Siamo di fronte a una situazione paradossale dove hanno torto e ragione tutti. Da una parte c'è la Lazio che chiede l'applicazione del protocollo, con il Torino che già ha avuto un rinvio e non ha diritto ad avere un secondo rinvio. Dall'altra parte il Torino giustamente si richiama alla disposizione della Asl di Torino e non parte. La partita non si giocherà, assisteremo allo stesso teatrino di Juve-Napoli e poi comincerà il balletto della giustizia sportiva. La Lega di Serie A, invece di litigare solo sui soldi dei diritti tv, doveva ritoccare il protocollo. E ne ha avuto di tempo dopo la sentenza di Juve-Napoli. Così poteva evitare questa situazione paradossale. Abbiamo un calendario fitto con date difficili da trovare. Per questo la Lega doveva trovare la soluzione prima per evitare problemi".