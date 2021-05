Torino, niente Benevento per Lukic per una distrazione al tendine adduttore. Verrà operato

vedi letture

Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, in preparazione alla partita di domani sera contro il Benevento (stadio Olimpico Grande Torino, calcio d’inizio ore 20.45). Dopo l’analisi al video, attivazione muscolare in campo e poi programma tecnico, alla presenza del Presidente Cairo. Lavoro personalizzato per Baselli, Gojak, Milinkovic-Savic, Murru e Rodríguez. Indisponibile contro il Benevento anche Lukic. Al termine della partita di martedì contro la Lazio il centrocampista ha accusato un interessamento distrattivo al tendine adduttore lungo di sinistra. Un consulto eseguito presso la clinica della dott.ssa Muschaweck a Monaco di Baviera, presso la quale era già stato seguito in precedenza, ha ravvisato gli estremi per una stabilizzazione chirurgica che è stata eseguita con successo. Il giocatore ha già iniziato il percorso di riabilitazione fisioterapica. Il Torino svolgerà domani mattina la sessione di rifinitura cui seguirà l’annuncio dei calciatori convocati.