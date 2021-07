Tra assenze e cessioni eccellenti, l'Udinese inizia ritiro in sede. Poi andrà in Austria

Previste doppie sedute allenamento, sabato prima amichevole

(ANSA) - UDINE, 12 LUG - Dopo i test atletici e i controlli anti-covid della scorsa settimana, è iniziato ufficialmente oggi il ritiro dell'Udinese, agli ordini del riconfermato tecnico Luca Gotti. All'appello mancano ancora alcuni giocatori, tra cui Molina, fresco vincitore della Coppa America con l'Argentina degli ormai ex compagni di squadra in Friuli Musso (ceduto all'Atalanta) e De Paul (si attende solo l'ufficialità dall'Atletico Madrid).

Per l'intera settimana i calciatori affronteranno doppie sedute con anche allenamenti di campo con la palla. Gli atleti si fermano tutto il giorno allo stadio, ma in questa fase tornano a dormire a casa. Sabato è in programma la prima amichevole: nelle prossime ore verrà svelato l'avversario. La seconda parte del ritiro, dal 19 luglio, si svolgerà a Sankt Veit, nella regione austriaca della Carinzia, dove la squadra si fermerà fino al 1 agosto. (ANSA).