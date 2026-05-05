“Una scommessa è una scommessa”. Ibrahimovic si fa rasare a zero da Tom Brady

“Una scommessa è una scommessa”: così Zlatan Ibrahimovic ha commentato le foto pubblicate sul proprio account Instagram, nelle quali viene rasato a zero dalla leggenda del football americano Tom Brady.

Non è dato sapere su cosa i due abbiano puntato, ma una cosa è certa: Ibra ha perso e ha pagato pegno… a colpi di tagliacapelli.