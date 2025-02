Vittorio Oreggia: "Difficoltà di Motta? In queste condizioni anche Guardiola avrebbe problemi"

vedi letture

Con una società che appare priva di una chiara direzione strategica, la Juventus rischia di trovarsi in una situazione sempre più complicata.

La Juventus continua a vivere un momento di forte instabilità, e il dibattito sul futuro di Thiago Motta è sempre più acceso.

A intervenire sulla questione è stato Vittorio Oreggia, ex direttore di Tuttosport, che attraverso il suo profilo X ha espresso un giudizio netto sulla crisi bianconera e sul ruolo della dirigenza.

"Non lo consideravo un fenomeno prima e non lo ritengo un inetto adesso, ma senza una società alle spalle anche Conte o Guardiola farebbero fatica in questa Juventus, che non esiste più per scelta, non per caso." Un'affermazione che punta il dito non tanto sull'allenatore, quanto sulla gestione societaria, ritenuta inadeguata per garantire competitività al club. Oreggia ha poi commentato le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, che nelle scorse ore ha ribadito la fiducia in Thiago Motta: "Qualcuno si aspettava davvero che dicesse il contrario? Ma dai."