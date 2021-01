Zaccheroni e gli esuberi: "La vicenda di Papu Gomez mi sembra davvero triste, per tutti"

vedi letture

Alberto Zaccheroni, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, parla del fenomeno degli esuberi in questo mercato invernale, soffermandosi su un nome in particolare: "Accade sempre a gennaio, con i giocatori in sofferenza, pronti a cambiare maglia. La vicenda di Papu Gomez, però, mi sembra davvero triste. Per tutti. È un giocatore che può fare la differenza in tanti ruoli, è logico che aspiri a giocare in un club importante. Magari all'Inter se, uscito Eriksen, può servire un trequartista capace di fare anche la mezzala come fa ora all’Atalanta. Ma questo dipende dalle scelte di Antonio Conte, non entro nel merito".