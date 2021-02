Zazzaroni rilegge il 2-0 in Juve-Roma: "Il cinico Andrea, il clinico Edin, il sospettoso CR7"

vedi letture

“Il cinico Andrea, il clinico Edin”. Così Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, rilegge la vittoria della Juventus sulla Roma ieri sera: i nomi di persona sono ovviamente quelli di Pirlo e Dzeko. “La Juve - si legge - ha fatto la partita che voleva, la Roma quella che in buona sostanza le ha permesso la Juve. Ha giocato meglio e di più la squadra di Fonseca, ma tutto il suo buono e bello si è esaurito ai sedici metri. […] La Roma è ovviamente ancora distante dai campioni d’Italia, e non solo per le assenze. Dzeko un pesciolone fuor d’acqua: ha tuttavia il dovere di recuperarsi da solo e non mi riferisco tanto al super stipendio, quanto alle responsabilità che uno come lui avrebbe fin qui dovuto assumersi”