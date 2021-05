Zenga: "Bastoni la più grande sorpresa dell'Inter. Lo avrei voluto con me a Crotone"

Commentando la stagione dell'Inter insieme al figlio Andrea in diretta Instagram, Walter Zenga ha voluto sottolineare come sia stato stupito dai progressi di un calciatore in particolare: "Per me Alessandro Bastoni è stato una grande sorpresa, dal punto di vista tecnico e mentale. Ha fatto una stagione super. Lo volevo portare a Crotone a gennaio ma Piero Ausilio mi aveva detto che non lo davano in prestito, era già stato preso dall'Inter anche se era all'Atalanta. Fu Beppe Ursino a consigliarmelo".