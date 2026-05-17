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Adesso è ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del Chelsea

Adesso è ufficiale: Xabi Alonso è il nuovo allenatore del ChelseaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:04Calcio estero
Alessandra Stefanelli

Il Chelsea ha ufficializzato l’arrivo di Xabi Alonso come nuovo allenatore della prima squadra maschile. Il tecnico spagnolo inizierà la sua avventura a Stamford Bridge dal 1° luglio 2026, dopo aver firmato un contratto quadriennale con il club londinese.

Per i Blues si tratta di una scelta ambiziosa e di grande prestigio. Alonso, considerato uno degli allenatori più promettenti del panorama europeo, arriva a Londra dopo le esperienze sulle panchine del Bayer Leverkusen e del Real Madrid. In Germania ha scritto la storia guidando il Leverkusen alla conquista della prima Bundesliga della sua storia, chiusa addirittura senza sconfitte nella stagione 2023/24.

Il Chelsea ha spiegato come la decisione sia stata presa per le qualità tecniche e umane dell’ex centrocampista spagnolo, ritenuto il profilo ideale per guidare il nuovo progetto sportivo del club. Leadership, visione di gioco e capacità di gestione del gruppo sono stati elementi decisivi nella scelta della dirigenza.

Nelle sue prime dichiarazioni da allenatore dei Blues, Xabi Alonso ha espresso grande entusiasmo: “Il Chelsea è uno dei club più grandi del mondo e per me è un enorme orgoglio diventare il manager di questa società. Condividiamo la stessa ambizione: costruire una squadra capace di competere stabilmente ai massimi livelli e lottare per vincere trofei”.
Lo spagnolo ha inoltre sottolineato la qualità della rosa attuale e il potenziale del club, promettendo lavoro, identità e mentalità vincente. A Stamford Bridge si apre così una nuova era, con il sogno di riportare il Chelsea ai vertici del calcio inglese ed europeo.

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