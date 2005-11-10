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Napoli, De Laurentiis: "Dobbiamo partire da Allegri e da quel famoso 4-3-3"

Napoli, De Laurentiis: "Dobbiamo partire da Allegri e da quel famoso 4-3-3" TUTTOmercatoWEB
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Andrea Piras
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Andrea Piras
Oggi alle 12:00Serie A
Il numero uno azzurro ha parlato dal ritiro di Dimaro del suo allenatore e di come la squadra si sta preparando nella località trentina

Intervenuto ai microfoni di Televomero, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato di Massimiliano Allegri: "L’entusiasmo per Allegri era anche ovvio - riporta TuttoNapoli.net - parliamo di un allenatore che ha vinto sei scudetti e giocato due finali di Champions League. Poi il divertimento partenopeo non finisce mai, gli hanno cantato anche ‘chi non salta juventino è’. Lui si è molto divertito. Prima di andare alla Juventus con Pirlo portò uno scudetto al Milan. Noi dobbiamo partire da lì e da quel famoso 4-3-3. E da due finali di Champions".

I bambini tifosi del futuro

Un commento poi anche sui tanti bambini: "I bambini sono i tifosi del futuro. Devono seguire la volontà del Papa, non del papà! Del resto, il Papa ci ha anche ricevuto. Siamo stati i primi in assoluto a fare la visita papale. Tant’è che loro in maniera molto divertita dissero che era una prova generale dalla quale apprendere su come fare le prossime. E infatti dopo sono tornati altri, anche extra-calcio".

Dimaro oasi ideale?

Ed infine il presidente ha parlato di Dimaro: "Oasi ideale? Questo lo vedremo. Noi non siamo molto amati qui in Val di Sole. Ci sono i pro e i contro, a un certo punto ce ne faremo una ragione e prenderemo le decisioni del caso. Anche perché in tutti questi anni abbiamo avuto talmente tante richieste rispedite al mittente, per essere dei fedelissimi. Ma visto che a un certo punto la moglie trentina vorrebbe metterci le corna, ne prendiamo atto e pazienza, ce ne faremo una ragione. Noi siamo il Napoli, possiamo anche farne a meno".

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