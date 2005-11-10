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Inter, c'è il via libera di Romero: il punto sulla trattativa per il difensore del Tottenham

Inter, c'è il via libera di Romero: il punto sulla trattativa per il difensore del Tottenham TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 14:52Serie A

L'Inter ha messo nel mirino Cristian Romero, difensore argentino di proprietà del Tottenham. A proposito del Cuti, nelle scorse ore il direttore sportivo Piero Ausilio aveva parlato chiaramente: "C'è sicuramente un interessamento che stiamo manifestando al giocatore e al club. Sono cose lunghe, ma sicuramente c'è interesse, vediamo". Un'apertura pubblica chiara, che fra le altre cose non nasconde una certa difficoltà nell'incastrare tutte le tessere del puzzle.

Romero ha già detto sì ai nerazzurri

I nerazzurri stanno provando ad affondare il colpo, col giocatore che secondo SportMediaset avrebbe già dato il proprio benestare al trasferimento. Nelle prossime ore potrebbe partire la proposta dell'Inter con direzione Londra, con Ausilio e Marotta che non vorrebbero andare oltre i 40 milioni di euro complessivi per il suo cartellino. Ma considerando anche la concorrenza, non è detto che i prezzi possano essere questi.

Le richieste del Tottenham e l'ingaggio del difensore

Gli ostacoli non mancano: il club londinese parte da una valutazione complessiva di 50 milioni di euro, con l'Inter che vorrebbe mettere sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto semplice da raggiungere o obbligo. E poi c'è la questione ingaggio, con Romero che attualmente percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione. Probabilmente troppi, per le idee di investimento dell'Inter.

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