Ufficiale Alessio Lisci riparte dalla Grecia: è ufficialmente il nuovo allenatore del PAOK

"Inizia un nuovo capitolo". Recita così il video-benvenuto del PAOK per Alessio Lisci, annunciato ufficialmente come nuovo allenatore, a conferma dell'indiscrezione di TMW data nei giorni scorsi. Il club greco ingaggia così il 40enne italiano, terminata l'ultima esperienza all'Osasuna nella Liga, ha iniziato il suo percorso dalle giovanili della Lazio e nel 2011 si è trasferito in Spagna per lavorare al Levante e al Mirandes prima del club rossoblù.

Adesso ripartirà dalla Grecia. "Arriva al Toumba dopo aver tracciato un percorso particolarmente notevole, con una chiara filosofia di gioco, passione per il calcio e dedizione al lavoro quotidiano. Elementi che si conciliano perfettamente con il DNA e le esigenze della nostra squadra", si legge dalla nota ufficiale del PAOK.

"Diamo il benvenuto al nostro allenatore, Alessio Lisci, nella nostra grande famiglia. Insieme apriamo una nuova era, con fiducia, ambizione e l'obiettivo comune di guidare la nostra squadra verso nuovi riconoscimenti e successi", la chiusura del comunicato ufficiale. Alessio Lisci quindi non torna in Italia, ma preferisce una nuova sfida lontano dalla patria. Battuta la concorrenza del bosniaco Marino Pusic, che ad un certo punto sembrava il candidato forte per accomodarsi sulla panchina dei bianconeri.