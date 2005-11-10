Ufficiale Via Lisci per un allenatore mai stato nella Liga: ecco Luis Miguel Ramis all'Osasuna

A fine maggio il fulmine a ciel sereno, il licenziamento di Alessio Lisci da parte dell'Osasuna. Oggi è ufficiale Luis Miguel Ramis come nuovo allenatore dei rojillos per le prossime due stagioni - fino al 30 giugno 2028. "Arriverà nel club accompagnato dal suo vice allenatore, José Manuel Gil; dall'assistente tecnico Iván Madroño; dal preparatore fisico Miguel Ángel Fernández; e dall'analista José Fajardo", informa il club spagnolo tramite comunicato ufficiale. La presentazione invece avverrà oggi.

Luis Miguel Ramis vivrà la sua prima esperienza nella Serie A spagnola, dopo aver allenato nelle ultime dieci stagioni nella serie cadetta. Approda al club navarrese dopo aver completato un'annata eccezionale alla guida del Burgos , con cui ha collezionato 72 punti, una cifra che per la prima volta nella storia non è stata sufficiente per disputare i playoff di promozione. "Inoltre, ha dato alla formazione burgalesa un'identità ben precisa attraverso un collaudato equilibrio tattico e un forte spirito competitivo, facendo del Burgos la squadra meno battuta del campionato, la terza con meno sconfitte, la sesta con più vittorie e la terza per rendimento in trasferta", precisa l'Osasuna.

Tra le altre squadre ha allenato il Tenerife nella stagione 2021/22, poi nel 2023/24 per 14 turni l'Espanyol, finché non è arrivato l'esonero - sebbene la squadra fosse al terzo posto e a un solo punto dalla promozione diretta. Ora, all'età di 55 anni e nel pieno della maturità professionale, si misurerà con il massimo campionato spagnolo.