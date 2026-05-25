Ufficiale L'Osasuna non parla più italiano: annunciata la separazione con l'allenatore Lisci

Nonostante la permanenza in Liga conquistata all’ultima giornata, Alessio Lisci non guiderà l’Osasuna nella prossima stagione. Il club spagnolo ha ufficializzato la separazione dall’allenatore italiano attraverso un comunicato diffuso nelle scorse ore, chiudendo così un’annata vissuta tra grandi difficoltà e un finale al cardiopalma.

Nel messaggio pubblicato dalla società, l’Osasuna ha voluto ringraziare Lisci per “la dedizione, l’impegno e la professionalità dimostrati durante tutta la stagione”, sottolineando anche il rapporto costruito con ambiente e tifoseria. Parole di apprezzamento sono state riservate pure ai membri del suo staff tecnico: Alberto Ginés, Darío Navarro, Gianluca Troilo e Joan García, definiti dal club persone che “hanno abbracciato la cultura dell’Osasuna fin dal primo giorno”.

Dopo l’ultima gara stagionale, lo stesso Lisci aveva ammesso tutta la fatica accumulata nel corso della corsa salvezza: “Non siamo soddisfatti di come si è chiusa la stagione, ma per tutto quello che abbiamo attraversato dobbiamo comunque festeggiare”. Con il comunicato finale, l’Osasuna ha salutato l’allenatore italiano augurandogli “buona fortuna per le future sfide professionali”, mettendo così fine alla sua esperienza sulla panchina dell’El Sadar.