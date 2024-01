Ufficiale Andriy Shevchenko è il nuovo presidente della Federcalcio ucraina

vedi letture

Dopo essere stato una leggenda da calciatore e poi allenatore della Nazionale, Andriy Shevchenko è ufficialmente il nuovo presidente della Federcalcio ucraina. L'ex attaccante di Dinamo Kiev, Milan e Chelsea si è presentato come unico candidato alle elezioni svolte oggi durante il XXVI Congresso della Federazione, che si è tenuto a Kiev.

Sheva ha ottenuto 93 presenze sui voti di 94 delegati. Un lungo applauso ha accompagnato la sua elezione.

La carriera

Cresciuto nella Dinamo Kiev del "colonnello" Lobanovsky, ha esordito a 18 anni in prima squadra. Per anni ha formato una coppia micidiale con il "gemello" Rebrov: dominanti in patria, sorprendenti in Europa. Poi arrivò il Milan, con cui si è consacrato ad alti livelli: uno Scudetto, una Champions League (suo il rigore decisivo nella finale di Manchester contro la Juventus), una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e soprattutto il Pallone d'Oro nel 2004.

Dopo sette stagioni decise di trasferirsi al Chelsea, ma a gennaio del 2009 tornò a vestire la maglia rossonera. A giugno il ritorno a casa, dove è rimasto fino al ritiro nel 2012. Con la maglia dell Nazionale ha disputato 111 partite, mettendo a segno 48 reti, tra cui la doppietta storica nella gara d'esordio dell'Europeo del 2012 (al termine annunciò l'addio al calcio).

Da allenatore ha guidato l'Ucraina per 5 anni, fino al 2021. Poi una breve e sfortunata parentesi in Serie A, sulla panchina del Genoa, con cui ha conquistato solo una vittoria in 11 partite.