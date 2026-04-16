Aston Villa, Abraham: "Vogliamo vincere l'Europa League, sappiamo che è una competizione difficile"

L'Aston Villa vola in semifinale di Europa League dopo il 4-0 rifilato al Bologna a Villa Park. Tra i protagonisti della serata c'è Tammy Abraham, attaccante inglese che ha vissuto anni importanti in Italia tra Roma e Milan prima di tornare in Premier League con i Villans. Ai microfoni di Sky Sport, l'ex romanista ha parlato in un misto di italiano e inglese, ripercorrendo il suo percorso e analizzando le differenze tra il calcio italiano e quello inglese.

Tammy, hai vinto una Champions League con il Chelsea e una Conference League con la Roma. Ti manca ancora un trofeo europeo, sai quale?

"Sì, lo so. È una competizione che vogliamo vincere, ma sappiamo che è una competizione difficile. Abbiamo tante qualità."

Sei andato in Turchia, hai lasciato l'Italia non in un buon momento per la tua carriera. Poi è arrivato un allenatore fenomenale che ti ha riportato in Premier League e ti ha portato fino a una semifinale europea. Quanto è stato speciale per te?

"Sono stato lontano dall'Inghilterra per tanto tempo e quando il mister mi ha chiamato mi ha detto quanto mi voleva qui in Inghilterra per dare una mano alla squadra. La squadra era già in una buona posizione e anche in Europa League. Come hai detto, l'Europa League l'ho solo sfiorata con la Roma e ora abbiamo un'altra occasione per lottare e provare a vincerla."

Abbiamo parlato con Orsolini della differenza tra il calcio italiano e quello inglese. Hai visto la differenza tra i due?

"Sì, vedo differenze effettivamente. In Inghilterra il calcio è un gioco molto, molto fisico. La più grande differenza forse è tattica, ma la qualità in realtà è la stessa. La principale differenza, come si può vedere, è che i top team in Premier League fanno tanti gol su calci piazzati — corner, palla ferma. La partita è molto tattica, devi rimanere attento, sveglio in ogni momento. Anche noi, fuori casa a Bologna, abbiamo fatto gol su due palle inattive: questa è forse la differenza principale."