Barcellona, addio a Inaki Pena: il portiere si trasferisce a titolo definitivo in Grecia
Si chiude definitivamente il percorso di Inaki Pena con la maglia del Barcellona. Il portiere spagnolo, cresciuto nel vivaio blaugrana e approdato stabilmente in prima squadra nel 2022, lascia la Catalogna per iniziare una nuova esperienza nel campionato greco.
Nonostante un contratto in essere fino al 2029, il classe 1999 non rientrava più nei piani del club. Negli ultimi anni aveva già maturato esperienze lontano dal Camp Nou attraverso i prestiti a Galatasaray ed Elche, alla ricerca di maggiore continuità.
Adesso è arrivata la cessione a titolo definitivo al Panathinaikos. A ufficializzare l'operazione è stato lo stesso Barcellona attraverso una nota: "FC Barcelona e Panathinaikos FC hanno raggiunto un accordo per il trasferimento del portiere Iñaki Peña al club greco".
Per l'estremo difensore si apre dunque una nuova fase della carriera, mentre il Barcellona saluta uno dei prodotti del proprio settore giovanile, destinato ora a proseguire il proprio percorso professionale lontano dalla Spagna.