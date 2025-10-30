Inaki Pena contro il suo passato: "Se Yamal è al 100%, è inarrestabile. Sarà una sfida"

Il prossimo weekend avrà un sapore particolare per Iñaki Peña, portiere dell’Elche che domenica affronterà il suo ex club, il Barcellona, a Montjuic. Il numero uno spagnolo, arrivato in estate in prestito proprio dai blaugrana, vive un momento davvero importante: è diventato titolare nelle ultime settimane e sarà protagonista in uno dei match più difficili della stagione.

"Ho avuto continuità e questo è fondamentale per un portiere", ha spiegato Peña in conferenza stampa, dove ha mostrato entusiasmo per la sfida contro la squadra in cui è cresciuto. "Tornare in un luogo dove sei stato così felice è sempre speciale. Non ho alcun rancore verso il Barça, con cui ho ancora un contratto, ma ora sono totalmente concentrato sull’Elche".

Il prestito, curiosamente, non include la classica clausola dell'ex, quindi Peña potrà scendere in campo contro i catalani, aggiungendo fascino all'incontro. Consapevole della difficoltà della sfida, il portiere ammette: "Affrontiamo una delle migliori squadre del mondo. Sarà dura, ma andiamo a Barcellona con la voglia di ottenere un risultato positivo". Particolare attenzione sarà rivolta a Lamine Yamal, il giovane talento del Barça che Peña conosce bene. "Se Lamine è al 100%, è quasi inarrestabile", ha riconosciuto. "Ma questo deve essere uno stimolo per noi".