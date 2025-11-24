Pena cambia versione sul gol del 2-2: da "episodio di gioco" a "fallo da rivedere al VAR"

Iñaki Peña, portiere dell’Elche, è tornato sulla controversa azione del pareggio del Real Madrid (2-2) contro la sua squadra, modificando la prima dichiarazione rilasciata dopo il match. Inizialmente, Peña aveva minimizzato l’impatto della collisione con Vinicius Jr., definendola un semplice episodio di gioco: "Con l’inerzia credo che mi colpisca con il ginocchio sul naso. È un episodio di gioco, peccato che abbia segnato sul rimpallo. Ma resta questo", aveva spiegato.

Tuttavia, in conferenza stampa il portiere spagnolo ha chiarito meglio la sua posizione: "Mi colpisce e non mi permette di tornare in gioco. Ero k.o.. È chiaramente fallo. Per questo esiste il VAR, per correggere certe situazioni". Una presa di posizione netta che contrasta con la versione iniziale e rilancia la polemica sull’episodio.

Peña ha comunque sottolineato l’ottima prestazione della sua squadra: "Ci rimane la consapevolezza di aver giocato una grande partita. È amaro subire il pareggio negli ultimi minuti, ma questo dimostra l’ambizione che abbiamo e il lavoro che stiamo costruendo insieme". Il portiere ha anche analizzato la seconda metà della sfida: "Sapevamo che con il risultato sfavorevole il Real Madrid si sarebbe riversato in attacco. Hanno giocatori di livello mondiale in grado di superare le linee. Abbiamo pianificato di chiudere tutti gli spazi e tenere lontano il pallone dalla nostra porta. In questo l’aspetto difensivo la squadra ha fatto un partitone".