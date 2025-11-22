Barcellona-Athletic, le formazioni ufficiali: Berenguer dal 1', il Camp Nou pronto per Yamal

Il Barcellona e l’Athletic Club scendono in campo per la tredicesima giornata della Liga, una sfida che promette grande spettacolo. I catalani, schierati da Flick con il classico 4-3-3, puntano su J. Garcia tra i pali, supportato in difesa da Koundé, Cubarsi, Martín e Balde. Il terzetto di centrocampo vede Eric Garcia in cabina di regia, affiancato da Fermi Lopez e Dani Olmo, mentre il tridente offensivo è composto da Yamal, Robert Lewandowski e Ferran Torres. Raphinha è recuperato ma parte dalla panchina.

I baschi invece si schierano con il consueto 4-2-3-1: l'ex Valverde risponde con Simon tra i pali e una difesa a quattro composta da Gorosabel, Vivian, Laporte e Berchiche. In mediana, Ruiz de Galarreta e Jauregizar avranno il compito di schermare la retroguardia e supportare il pressing alto. Il trio offensivo vede Berenguer e Nico Williams sulle fasce con Sancet nel ruolo di rifinitore centrale, a supporto dell’unica punta Gomez. L’Athletic punterà sulla solidità difensiva e sulle ripartenze, sfruttando la velocità di Nico Williams e l’esperienza di Laporte nella costruzione dal basso.

Barcellona (4-3-3): J. Garcia; Kounde, Cubarsi, Martin, Balde; Fermin Lopez, E. Garcia, Olmo; Yamal, Lewandowski, Ferran Torres.

Athletic Club (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Sancet, N. Williams; Gomez.