Barcellona, brutte notizie: Raphinha lascia Ancelotti e torna infortunato, l'esito degli esami

Non ci voleva per il Barcellona. Secondo le ultime informazioni confermate pubblicamente, Raphinha torna infortunato nel club blaugrana a causa dell'amichevole disputata con la Nazionale brasiliana contro la Francia, persa per 1-2 a Boston. Ha avvertito un forte dolore alla gamba destra e lo ha comunicato durante l'intervallo al commissario tecnico, Carlo Ancelotti, e ai medici della Seleção.

Non ha più giocato la ripresa contro i "Bleus" e oggi si è sottoposto agli esami strumentali che hanno confermato l'entità dell'infortunio. La CBF (Confederazione Brasiliana di Calcio) ha comunicato ufficialmente l'esclusione di Raphinha dai convocati per permettergli di viaggiare verso Barcellona e proseguire le cure con il suo club.

In Brasile sono circolate speculazioni divergenti, che andavano da semplici fastidi muscolari alla possibilità di saltare il Mondiale, nonostante manchino ancora più di due mesi all'inizio della Coppa del Mondo. I tempi di recupero ufficiali sono di 5 settimane di stop: una notizia negativa sia per il calciatore che per il Barça. "Raphinha ha riportato una lesione al bicipite femorale della coscia destra, come confermato dagli esami medici effettuati dalla CBF in seguito ai fastidi avvertiti durante la partita Brasile-Francia.Raphinha rientra a Barcellona per iniziare il relativo trattamento. Il tempo di recupero approssimativo è di cinque settimane", la nota ufficiale trasmessa dal Barcellona.