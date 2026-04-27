Titolo vicino e due rientri importanti. Flick sorride: Raphinha e Bernal sono tornati

Hansi Flick può sorridere: il Barcellona è sempre più vicino a confermarsi campione de LaLiga. Il successo per 2-0 sul campo del Getafe, unito al pareggio del Real Madrid contro il Betis, ha portato il vantaggio dei blaugrana a +11, rendendo il titolo ormai a portata di mano.

Ma le buone notizie per il tecnico tedesco non finiscono qui. Secondo quanto filtra dalla Spagna, Raphinha e Marc Bernal sono pronti a tornare a disposizione: entrambi dovrebbero rientrare in gruppo all’inizio della prossima settimana, con l’obiettivo di essere convocabili per la sfida contro l’Osasuna. Una partita che potrebbe risultare decisiva. In caso di vittoria, il Barcellona salirebbe a +14 e, se il Real Madrid non dovesse battere l’Espanyol, potrebbe festeggiare il titolo con quattro giornate d’anticipo.

Per quanto riguarda Raphinha, l’esterno brasiliano è fermo da fine marzo per un infortunio al bicipite femorale rimediato con la nazionale contro la Francia. I tempi di recupero, stimati in circa cinque settimane, sono ormai rispettati, ma lo staff medico ha scelto la massima prudenza dopo alcuni precedenti problemi muscolari. Più lungo del previsto invece il recupero di Bernal, alle prese con una distorsione alla caviglia sinistra, senza però complicazioni. Nel frattempo, l’infermeria catalana si svuota quasi del tutto: restano fuori solo Lamine Yamal e Andreas Christensen, entrambi indisponibili per il finale di stagione. Il Barcellona, però, vede ormai il traguardo sempre più vicino.