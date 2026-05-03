Bayern, Goretzka pensa alla Champions: "Sono davvero carico, vogliamo la finale"

Termina con un pirotecnico 3-3 la sfida andata in scena ieri tra Bayern Monaco e Heidenheim. Grande protagonista Leon Goretzka, autore di una doppietta. Un nome ormai familiare anche in Serie A, visto che a fine anno si svincolerà e il Milan è in prima fila per assicurarselo a parametro zero.

Di seguito le dichiarazioni del centrocampista tedesco nel post partita, ai canali ufficiali del club: "Avete visto che i ragazzi sono carichissimi. Sono davvero emozionato, mercoledì sarà una partita fantastica. Sono davvero carico per la partita, vogliamo arrivare in finale. Ora si tratta di raccogliere le forze, concentrarci e dare il massimo mercoledì".