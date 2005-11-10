Ufficiale Rapid Bucarest, nuovo direttore sportivo: è l'ex Vejle Boldklub Mario Nicolae

Il Rapid Bucarest, club di proprietà di Dan Sucu che è anche il patron del Genoa, ha ufficializzato il nuovo ds: Mario Nicolae, tra le altre ex ds della Dinamo e del Vejle che ha scoperto e lanciato e poi venduto Prostvgaard alla Lazio

Questo il comunicato: "Il nostro club rafforza la propria struttura sportiva con l'innesto di Marius Adrian Nicolae, che assume il ruolo di nuovo Head of Recruitment & Loan Manager. Nel corso della sua carriera, Nicolae ha accumulato una vasta esperienza professionale ricoprendo l'incarico di direttore sportivo in club come Universitatea Cluj, Dinamo Bucarest, Guangzhou R&F, Petrolul Ploiești e Vejle Boldklub, società della Superliga danese che ha guidato dal punto di vista sportivo nel quadriennio 2021-2025.

A livello nazionale, ha perfezionato il trasferimento di diversi calciatori internazionali che hanno avuto un impatto significativo nel massimo campionato. Il nuovo dirigente rivestirà un ruolo chiave nello sviluppo strategico del club: sarà infatti coinvolto direttamente nell'identificazione, nella valutazione e nel reclutamento dei calciatori, interfacciandosi e collaborando in prima persona anche con i club internazionali".