Il Besiktas torna alla carica per Talbi: possibile addio al Sunderland a gennaio

Il Besiktas non molla Chemsdine Talbi e prepara un nuovo tentativo per assicurarsi l'esterno offensivo del Sunderland durante la prossima sessione invernale di calciomercato. Il calciatore marocchino, classe 2005, era già finito nel mirino della società turca durante l'estate, quando aveva valutato anche alcune proposte provenienti dal Medio Oriente. Alla fine, però, il trasferimento non si è concretizzato e Talbi è rimasto in Premier League. La sua situazione potrebbe cambiare nei prossimi mesi. Il ventunenne sta trovando poco spazio nelle rotazioni del Sunderland e il suo futuro appare incerto. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Ekrem Konur, il Besiktas sarebbe pronto a tornare alla carica a gennaio, tentando nuovamente di convincere il club inglese.

Chi è Chemsdine Talbi

Nato in Belgio il 9 maggio 2005, Talbi è un esterno offensivo di nazionalità marocchina, cresciuto calcisticamente nel Club Brugge. Nel luglio 2025 è passato al Sunderland per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, firmando un contratto fino al 2030. Nella stagione 2025/26 ha collezionato 28 presenze e quattro gol in Premier League. Numeri che testimoniano le sue qualità, nonostante le difficoltà incontrate in questo avvio di stagione. Il Besiktas osserva la situazione, pronto ad approfittarne e a presentare un 'offerta ufficiale.