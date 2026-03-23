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Borussia Dortmund, ecco l'erede di Kehl: Nils-Ole Book ha firmato fino al 2029

Borussia Dortmund, ecco l'erede di Kehl: Nils-Ole Book ha firmato fino al 2029TUTTO mercato WEB
© foto di José María Díaz Acosta
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:41Calcio estero
Tommaso Maschio

Il Borussia Dortmund ha un nuovo direttore sportivo. Si tratta di Nils-Ole Book, che lascia dopo otto anni l’Elversberg, per prendere con effetto immediato il posto di Sebastian Kehl. Lo comunica il club giallonero con una nota sui propri canali ufficiali: “Ole Book diventerà il nuovo direttore sportivo del Borussia Dortmund. Il BVB e il quarantenne hanno raggiunto un accordo di collaborazione a partire da questo mercoledì. Book firmerà un contratto con gli otto volte campioni di Germania fino al 30 giugno 2029”.

"Con Ole Book siamo riusciti a portare al BVB il nostro candidato ideale per il ruolo di direttore sportivo. Ho seguito a lungo il suo eccellente lavoro a Elversberg, prima come direttore sportivo e più recentemente come membro del consiglio di amministrazione con delega allo sport, e sono assolutamente convinto che Ole sia la persona giusta per noi, sia professionalmente che personalmente. - spiega Lars Ricken - Con lui alla guida del settore sportivo, l'Elversberg ha compiuto il salto dalla lega regionale alla vetta della seconda divisione, sviluppando molti giovani talenti e aumentando al contempo il valore della rosa. Abbiamo grande fiducia in Ole e nella sua competenza nello sviluppo di idee creative e audaci sul mercato dei trasferimenti".

Nato a Beckum, Book ha giocato per il Rot Weiss Ahlen, l'MSV Duisburg e l'SV Wehen Wiesbaden prima di concludere la sua carriera da professionista nell'estate del 2017 e iniziare a lavorare come osservatore per l'SV Elversberg nello stesso anno. Nel 2018, Book è diventato direttore sportivo dell'Elversberg, prima di essere promosso a membro del consiglio di amministrazione con delega allo sport nel 2023. Book ha festeggiato due promozioni con l'Elversberg (2022 e 2023), portando il club dalla Regionalliga (quarta divisione) alla 2. Bundesliga (seconda divisione).

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