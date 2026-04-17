Bournemouth, ecco il dopo Iraola in panchina: accordo raggiunto con Marco Rose

Secondo quanto riporta Sky Sport in Inghilterra, il Bournemouth ha raggiunto un accordo per affidare a Marco Rose la panchina della squadra nella prossima stagione. Sarà lui dunque il successore di Andoni Iraola alla guida della prima squadra. Iraola ha confermato pochi giorni fa che lascerà il club alla scadenza del suo contratto, al termine della stagione in corso.

Rose assumerà ufficialmente l'incarico quest'estate, ma secondo l'emittente è stato raggiunto un accordo per consentire sia al nuovo allenatore che al club di pianificare la prossima stagione, dopo che Iraola ha confermato la sua intenzione di lasciare la società. Martedì Iraola ha rivelato che lascerà il suo ruolo di allenatore capo alla scadenza del suo contratto al termine della stagione, ponendo fine al suo triennio alla guida del Bournemouth.

Non ci sarà alcun annuncio ufficiale a breve, ma il club sta lavorando per completare le pratiche burocratiche e ottenere il visto di lavoro. Attualmente si sta discutendo la composizione del suo staff dirigenziale. Rose non ricopre più ruoli di allenatore da quando è stato esonerato dal Lipsia, nel marzo 2025.