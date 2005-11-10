Ufficiale Il Bournemouth saluta Sinisterra: lo riscatta il Cruzeiro, firma fino al 2028

Luis Sinisterra proseguirà la sua avventura in Brasile. Il Cruzeiro ha infatti esercitato il diritto di riscatto previsto nell'accordo raggiunto la scorsa estate con il Bournemouth, trasformando in definitivo il trasferimento dell'attaccante colombiano.

Arrivato inizialmente in prestito dal club inglese, il classe 1999 ha convinto la dirigenza e lo staff tecnico nonostante una stagione caratterizzata anche da alcuni problemi fisici. Un infortunio muscolare lo ha infatti costretto a restare ai box per circa due mesi nella prima parte dell'anno, ma il suo rendimento al rientro è stato giudicato molto positivo. Nel corso della stagione Sinisterra ha collezionato 24 presenze ufficiali, mettendo a referto quattro reti e un assist. Un contributo cresciuto nelle ultime settimane, come testimoniano i gol realizzati nelle ultime due partite disputate con la maglia del Cruzeiro.

Secondo quanto riportato dalla stampa brasiliana, il club di Belo Horizonte verserà circa 3,5 milioni di euro per completare l'acquisto a titolo definitivo del giocatore. La cifra sarà corrisposta in più rate e si aggiunge ai circa 2,5 milioni di euro già versati al Bournemouth nell'ambito dell'operazione di prestito conclusa la scorsa estate. Sinisterra ha firmato un contratto fino al dicembre 2028, legandosi al Cruzeiro per le prossime due stagioni e mezzo. Una scelta che conferma la fiducia della società nelle sue qualità e nella sua capacità di diventare un elemento importante del progetto tecnico.