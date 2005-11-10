Ufficiale Il Brighton si congeda da March, Milner e Webster. Lasciano tutti per fine contratto

Il presidente del Brighton & Hove Albion, Tony Bloom, ha reso omaggio a Solly March, James Milner e Adam Webster, riconoscendo il contributo eccezionale che ciascuno di loro ha dato durante il periodo di maggior successo nella storia del club. I tre giocatori salutano per fine contratto. Sono in corso trattative con Joel Veltman riguardo al suo futuro nel club.